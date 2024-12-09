«О нет!» Валттери Боттас пошутил над тем, что получил штраф по итогу Гран-при Абу-Даби

Финский гонщик «Кик-Заубера» Валттери Боттас пошутил над тем, что получил штраф в пять позиций на старте следующей гонки и три штрафных балла за то, что столкнулся на Гран-при Абу-Даби с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном, когда оборонялся.

«[У меня штраф на стартовой решётке? О нет! Это нехорошо. Может, я могу попросить заменить его на штраф. Я бы заплатил штраф (смеётся)», — приводит слова Боттаса портал Formula Rapida.

Напомним, Боттас завершил сезон на 22-й позиции в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 0 очков. В гонке Гран-при Абу-Даби финский гонщик не финишировал и сошёл с трассы на 31-м круге.