Карлос Сайнс рассказал о целях на новый сезон вместе с «Уильямс»

Бывший гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, который с нового сезона будет выступать за команду «Уильямс», рассказал о целях своей команды на ближайшие несколько лет.

«Сложно предсказать что будет в будущем, потому что неизвестно, сколько нам потребуется времени на то, чтобы вернуть «Уильямс» на подиум. Следующий сезон будет очень сложным, и нужно приготовиться к изменению технического регламента в 2026 году. «Уильямс» сейчас вкладывает все силы на то, чтобы использовать свой шанс при смене регламента. И я выложусь на полную, чтобы помочь команде в достижении поставленных целей.

За последние четыре сезона в «Феррари» я доказал, что являюсь топовым гонщиком и способен бороться за места в топ-5. И «Уильямсу» тоже нужно вспомнить, что не так давно эта команда входила в топ-5. Вместе мы вернём команду на подиум», — приводит слова Сайнса сайт Международной автомобильной федерации.