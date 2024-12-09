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Карлос Сайнс рассказал о целях на новый сезон вместе с «Уильямс»

Карлос Сайнс рассказал о целях на новый сезон вместе с «Уильямс»
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Бывший гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, который с нового сезона будет выступать за команду «Уильямс», рассказал о целях своей команды на ближайшие несколько лет.

«Сложно предсказать что будет в будущем, потому что неизвестно, сколько нам потребуется времени на то, чтобы вернуть «Уильямс» на подиум. Следующий сезон будет очень сложным, и нужно приготовиться к изменению технического регламента в 2026 году. «Уильямс» сейчас вкладывает все силы на то, чтобы использовать свой шанс при смене регламента. И я выложусь на полную, чтобы помочь команде в достижении поставленных целей.

За последние четыре сезона в «Феррари» я доказал, что являюсь топовым гонщиком и способен бороться за места в топ-5. И «Уильямсу» тоже нужно вспомнить, что не так давно эта команда входила в топ-5. Вместе мы вернём команду на подиум», — приводит слова Сайнса сайт Международной автомобильной федерации.

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