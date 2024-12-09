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Франко Колапинто раскритиковал выступления Оскара Пиастри на ГП Абу-Даби

Франко Колапинто раскритиковал выступления Оскара Пиастри на ГП Абу-Даби
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Аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто раскритиковал выступление австралийского пилота «Макларена» Оскара Пиастри в гонке Гран-при Абу-Даби.

«Пиастри врезался в меня в шестом повороте, потом, кажется, ещё в кого-то. Он пять кругов пытался обойти Цуноду, беднягу, который ехал на болиде «Альфа Таури» и был на две секунды медленнее. Очень жаль, поскольку это сильно усложнило нашу гонку. После этого у нас был хороший темп, несмотря на то что диффузор был сильно повреждён. Я хотел закончить гонку с улыбкой, но всё вышло иначе, а это часть Формулы-1. Это не тот финал, которого я хотел. Мне хотелось закончить так, как я начал. Это часть опыта», — приводит слова Колапинто портал Clarin.

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