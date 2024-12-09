Фернандо Алонсо: последние шесть гонок я провёл с травмированным плечом

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что участвовал в последних шесть гонках несмотря на травму плеча, а также объяснил, какого менталитета он придерживается на трассе.

«Был ли этот год сложным? Это отчасти зависит от того, какая у вас была машина. Если вы пилотируете болиды «Макларена», «Феррари» или «Мерседеса», то всё чуть проще, поскольку машина быстрая и не подпрыгивает. Если у вас иной болид, то в таком случае вы травмируете плечо и ездите так шесть гонок. Вы принимаете таблетку, чтобы снять боль и выступаете дальше.

И это никак не связано с возрастом. Когда мне плохо физически, люди сразу думают: «Ну, ему уже 43». В один из уикендов картина, которую я увидел в закрытом парке, напомнила мне сериал «Ходячие мертвецы». Я был в порядке несмотря на небольшую травму в то время, как другие парни едва держались на ногах.

Я всегда отдаю всего себя. Даже в этих последних гонках, где у нас не было больших целей в конце. Кажется, со стороны все ждут, когда я состарюсь, но этот день пока не наступил. Когда стартую 14-м, думаю, что финиширую в очковой зоне. Когда стартую восьмым, думаю, что финиширую на подиуме. Я всегда голоден.

Вселяет в меня уверенность работа команды вне трассы? Мне не нужна большая уверенность. Знаю, что с нормальным болидом я смогу забраться как можно выше. Мы уже несколько месяцев знаем, что сделали не так в этом году. Теперь нам надо учесть этот опыт при создании машины на следующий год.

Однако 2026 года по-прежнему является большим испытанием для многих команд, за исключением «Макларена» и «Феррари», которые имеют лучшие болиды. Всем будет сложно сократить этот разрыв.

В Абу-Даби «Уильямс» был намного лучше нас, как и «Хаас» с «Альпином». «РБ» тоже должен был быть впереди нас. Так что нам удалось превзойти лишь «Кик-Заубер», — приводит слова Алонсо портал F1 Chronicle.