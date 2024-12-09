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Макс Ферстаппен сэкономит крупную сумму на суперлицензии по сравнению с прошлым годом

Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сэкономит бюджет своей команды на сумму около € 300 тыс. при оплате суперлицензии на сезон 2025 года.

Стоимость суперлицензии составляется из фиксированной суммы вместе с набранными очками пилота в предыдущем сезоне. Каждое очко оценивается приблизительно в € 2300.

Представляем вашему вниманию стоимость лицензий для всех гонщиков Формулы-1 на сезон 2025 года:

Макс Ферстаппен — € 1 021 964;

Ландо Норрис — € 876 204;

Шарль Леклер — € 834 648;

Оскар Пиастри — € 686 715;

Карлос Сайнс — € 682 066;

Джордж Расселл — € 577 979;

Льюис Хэмилтон — € 527 103;

Серхио Перес — € 362 936;

Фернандо Алонсо — € 173 307;

Пьер Гасли — € 108 579;

Нико Хюлькенберг — € 106 267;

Юки Цунода — € 80 829;

Лэнс Стролл — € 66 954;

Эстебан Окон — € 64 641;

Александер Албон — € 39 203;

Оливер Берман — € 27 640;

Франко Колапинто — € 23 015;

Лиам Лоусон — € 20 703;

Джек Дуэн, Габриэл Бортолето и Андреа Антонелли — € 11 453.