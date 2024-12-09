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Макс Ферстаппен сэкономит крупную сумму на суперлицензии по сравнению с прошлым годом

Макс Ферстаппен сэкономит крупную сумму на суперлицензии по сравнению с прошлым годом
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Действующий чемпион Формулы-1, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен сэкономит бюджет своей команды на сумму около € 300 тыс. при оплате суперлицензии на сезон 2025 года.

Стоимость суперлицензии составляется из фиксированной суммы вместе с набранными очками пилота в предыдущем сезоне. Каждое очко оценивается приблизительно в € 2300.

Представляем вашему вниманию стоимость лицензий для всех гонщиков Формулы-1 на сезон 2025 года:

Макс Ферстаппен — € 1 021 964;
Ландо Норрис — € 876 204;
Шарль Леклер — € 834 648;
Оскар Пиастри — € 686 715;
Карлос Сайнс — € 682 066;
Джордж Расселл — € 577 979;
Льюис Хэмилтон — € 527 103;
Серхио Перес — € 362 936;
Фернандо Алонсо — € 173 307;
Пьер Гасли — € 108 579;
Нико Хюлькенберг — € 106 267;
Юки Цунода — € 80 829;
Лэнс Стролл — € 66 954;
Эстебан Окон — € 64 641;
Александер Албон — € 39 203;
Оливер Берман — € 27 640;
Франко Колапинто — € 23 015;
Лиам Лоусон — € 20 703;
Джек Дуэн, Габриэл Бортолето и Андреа Антонелли — € 11 453.

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