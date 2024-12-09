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Норрис — лучший в рейтинге пилотов по итогам ГП Абу-Даби по версии The Race

Авторитетное издание The Race опубликовало рейтинг пилотов по итогам последнего этапа Формулы-1 в сезоне 2024 года на Гран-при Абу-Даби.

Пилоты были распределены с учётом их выступлений по ходу всех активностей уикенда.

Безоговорочным лидером рейтинга оказался гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который также стал победителем гонки и обладателем поула.

Стоит отметить, что действующий чемпион, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен расположился в этом рейтинге на 19-й позиции.

Предлагаем вашему вниманию весь рейтинг:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Карлос Сайнс («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Джордж Расселл («Мерседес»)

10. Юки Цунода («РБ»)

11. Джек Дуэн («Альпин»)

12. Лиам Лоусон («РБ»)

13. Франко Колапинто («Уильямс»)

14. Серхио Перес («Ред Булл»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Оскар Пиастри («Макларен»)

17. Гуаньюй Чжоу («Заубер»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

20. Валттери Боттас («Заубер»)