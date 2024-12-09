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Вольф: Хэмилтон заслуживает 8-го чемпионства. Эти 12 лет с ним буду хранить в своём сердце

Вольф: Хэмилтон заслуживает 8-го чемпионства. Эти 12 лет с ним буду хранить в своём сердце
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Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф рассказал, что в том случае, если никто из пилотов его команды не будет претендовать на чемпионство в следующем сезоне, то он будет болеть за пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Если мы не сможем победить, мы будем болеть за него. Он заслуживает восьмого чемпионства. Но, очевидно, команда, пилоты, бренд — это главный приоритет, а также победа. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь её.

Льюис был с нами 12 лет. Это не только самые длительные отношения между пилотом и командой в истории Формулы-1, но и одни из самых длительных отношений любой спортивной команды с игроком в принципе.

А также одни из самых долгих личных отношений с человеком. Очевидно, что появляется привязанность, доверие. Эти ценности в наше время редки. Вот почему это период, который мы будем хранить в своих сердцах», — приводит слова Вольфа портал Sky Sports.

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