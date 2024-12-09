«Уильямс» ведёт переговоры с одной из команд Ф-1 насчёт подписания Колапинто — источник

Журналист испанского издания Campeones Мигель Паес сообщил, что руководство «Уильямса» ведёт переговоры с французской командой «Альпин» насчёт подписания ими пилота Франко Колапинто, который в минувшем сезоне выступал в британском гоночном коллективе.

«Информация, собранная корреспондентами нашего издания, указывает на то, что «Уильямс» предложил подписать руководству «Альпин» Колапинто на следующий сезон.

Спорным моментом является длительность контракта Колапинто в случае перехода во французский коллектив. «Уильямс» предлагает «аренду» Франко не более чем на три года, в то время как Флавио Бриаторе хочет более длительного и обширного соглашения для завершения сделки.

Крайний срок, когда Бриаторе должен принять решение по предложению Джеймса Ваулза, — 15 декабря. Если трансфер не состоится, Колапинто останется в «Уильямсе» в качестве тест-пилота на следующий год», — приводит слова Паеса портал Campeones.