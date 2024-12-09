Вольф: Хэмилтон мог победить в Абу-Даби, если бы не помешал тот столбик в квалификации

Руководитель немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Тото Вольф считает, что бывший пилот его команды британец Льюис Хэмилтон мог бы победить в гонке Гран-при Абу-Даби.

«Я всегда стараюсь мыслить аналитически. Если бы нам не помешал тот столбик [в квалификации], думаю, Льюис смог бы бороться за победу. В гонке [Гран-при Абу-Даби] он пилотировал как чемпион мира. С 16-й позиции Льюис постепенно обходил соперников, играл вдолгую и финишировал четвёртым, оторвавшись от «Ред Булл». Это заявление чемпиона мира», — приводит слова Вольфа портал F1i.

Напомним, в квалификационном заезде ГП Абу-Даби в первом сегменте под болид Хэмилтона попал сбитый Кевином Магнуссеном ограничительный столбик.