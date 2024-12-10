Джейсон Стэйтем вместе с сыном поздравил Норриса с победой в ГП Абу-Даби сразу после гонки

Известный британский актёр Джейсон Стэйтем вместе с сыном Джеком побывал на гонке Гран-при Абу-Даби, после которой посетил боксы британского гоночного коллектива «Макларен» и поздравил пилота команды Ландо Норриса с победой в заезде.
«Поздравляю с победой, Ландо», — подписал Стэйтем фотографии, которые опубликовал на своей странице в социальных сетях.
Фото: Из личного архива Стэйтема
Фото: Из личного архива Стэйтема
Напомним, Норрис завершил сезон 2024 года на втором месте в личном зачёте Формулы-1. На своём счету британский пилот имеет 374 очка.
Ранее Ландо Норрис поделился мнением об испанском гонщике Карлосе Сайнсе, который в следующем сезоне будет выступать за «Уильямс».