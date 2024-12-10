Speedcafe прояснило возможность перехода Даниэля Риккардо в «Кадиллак»

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо не подпишет контракт с командой «Кадиллак», которая присоединится к Формуле-1 в 2026 году. Об этом информирует Speedcafe со ссылкой на лагерь самого гонщика. Ранее в некоторых изданиях пошёл слух, будто американский гоночный коллектив заинтересовался австралийцем.

Кроме того, отмечается, что Риккардо, вопреки сообщениям, не станет присоединяться к Sky Sports в качестве эксперта. На данный момент Даниэль наслаждается отдыхом и, похоже, не торопится принимать решение о своём ближайшем будущем.

Риккардо покинул команду Формулы-1 «РБ» в конце сентября 2024 года. Новым пилотом гоночного коллектива стал новозеландец Лиам Лоусон.

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