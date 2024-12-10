Кими Антонелли пропустит постсезонные тесты из-за болезни, названа замена

18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли из-за болезни пропустит постсезонные тесты Формулы-1, которые состоятся сегодня, 10 декабря. Об этом на свой странице в социальных сетях рассказал известный журналист и инсайдер Крис Медланд. Вместо Антонелли за руль «Мерседеса» сядет резервист команды Фредерик Вести.

Напомним, тесты будут поделены на две части. В первой половине дня состоятся тесты новых шин «Пирелли», участие в которых смогут принять любые пилоты Формулы-1.

Вторая половина дня запланирована для работы с гонщиками, которые имеют статус «новичков». Для допуска к заездам такие гонщики (независимо от возраста) не должны были выступать более чем в двух Гран-при Формулы-1.

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