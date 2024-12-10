Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кими Антонелли пропустит постсезонные тесты из-за болезни, названа замена

Кими Антонелли пропустит постсезонные тесты из-за болезни, названа замена
Комментарии

18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли из-за болезни пропустит постсезонные тесты Формулы-1, которые состоятся сегодня, 10 декабря. Об этом на свой странице в социальных сетях рассказал известный журналист и инсайдер Крис Медланд. Вместо Антонелли за руль «Мерседеса» сядет резервист команды Фредерик Вести.

Напомним, тесты будут поделены на две части. В первой половине дня состоятся тесты новых шин «Пирелли», участие в которых смогут принять любые пилоты Формулы-1.

Вторая половина дня запланирована для работы с гонщиками, которые имеют статус «новичков». Для допуска к заездам такие гонщики (независимо от возраста) не должны были выступать более чем в двух Гран-при Формулы-1.

Материалы по теме
Опубликован полный состав участников постсезонных тестов Формулы-1 в Абу-Даби

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android