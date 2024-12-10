Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хаас» опубликовал первые фото Эстебана Окона в новой форме

«Хаас» опубликовал первые фото Эстебана Окона в новой форме
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала первые фотографии с французом Эстебаном Оконом, который дебютирует за американский коллектив в 2025 году.

Фото: Haas F1

Фото: Haas F1

Минувший сезон 28-летний Окон провёл за «Альпин» и занял 14-е место в личном зачёте пилотов, набрав 16 очков. Его напарник и соотечественник Пьер Гасли стал 10-м.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 437 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 374.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 356.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 292.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 290.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 245.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 70.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 42.

Материалы по теме
Босс «Альпин» — об Оконе: он набирал мало очков и часто вылетал в Q1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android