«Хаас» опубликовал первые фото Эстебана Окона в новой форме

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Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала первые фотографии с французом Эстебаном Оконом, который дебютирует за американский коллектив в 2025 году.

Фото: Haas F1

Фото: Haas F1

Минувший сезон 28-летний Окон провёл за «Альпин» и занял 14-е место в личном зачёте пилотов, набрав 16 очков. Его напарник и соотечественник Пьер Гасли стал 10-м.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 437 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 374.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 356.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 292.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 290.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 245.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 70.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 42.