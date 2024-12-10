«Хаас» опубликовал первые фото Эстебана Окона в новой форме

Команда Формулы-1 «Хаас» опубликовала первые фотографии с французом Эстебаном Оконом, который дебютирует за американский коллектив в 2025 году.
Фото: Haas F1
Фото: Haas F1
Минувший сезон 28-летний Окон провёл за «Альпин» и занял 14-е место в личном зачёте пилотов, набрав 16 очков. Его напарник и соотечественник Пьер Гасли стал 10-м.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 437 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 374.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 356.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 292.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 290.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 245.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 70.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 42.