Ферстаппену задали вопрос, останется ли Перес в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не в курсе позиции команды по второму гонщику. В настоящий момент напарником нидерландца является мексиканец Серхио Перес. Однако в прессе всё чаще встречаются новости, согласно которым Серхио должен покинуть «Ред Булл» до старта следующего сезона Формулы-1.

«Будут ли какие-то изменения в составе? Я не знаю. Решение будет принимать команда», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен стал чемпионом сезона Формулы-1 2024 года, обеспечив титул досрочно. Перес занял восьмое место в общем зачёте пилотов.

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