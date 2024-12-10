Появилось первое фото Нико Хюлькенберга за рулём болида «Кик-Заубера»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг впервые сел за руль болида «Кик-Заубер». За швейцарский гоночный коллектив он дебютирует в следующем году.
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Напомним, Нико подписал многолетний контракт с «Ауди», но в 2025-м присоединится к «Кик-Зауберу», чей контрольный пакет акций «Ауди» уже полностью выкупила.
В завершившемся сезоне, выступая за американскую команду «Хаас», Хюлькенберг занял 11-е место в общем зачёте пилотов. На счету немецкого гонщика было 41 очко. Другой пилот «Хааса», Кевин Магнуссен, был 15-м (16 очков). Датчанин также покинул команду по окончании сезона.
Ранее «Хаас» опубликовал первые фото новичка команды французского пилота Эстебана Окона в новой форме.