Пилот российской авиакомпании смотрел Ф-1 в полёте, начата проверка — источник

Пилот российской авиакомпании S7 смотрел гонку Гран-при Катара Формулы-1 во время посадки, сообщает телеграм-канал Baza.
Фото из кабины самолёта Airbus A321, 2 декабря совершавшего перелёт из Южно-Сахалинска в Новосибирск, попало в интернет, после чего авиакомпания заявила о начале проверки.
Напомним, победителем Гран-при Катара — 2024 года стал четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 437 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 374.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 356.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 292.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 290.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 245.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 223.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 152.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 70.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 42.