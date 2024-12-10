Сайнс показал лучший результат на утренних тестах в Абу-Даби, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

Новичок «Уильямса» Карлос Сайнс стал лучшим в утренней части постсезонных тестов в Абу-Даби (ОАЭ). Второй результат показал его бывший товарищ по «Феррари» Шарль Леклер. Третьим в тестах стал Ландо Норрис, предствляющий «Макларен».

Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Утренняя сессия:

1. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:24.435

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.24,561

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.24,678

4. Джек Дуэн («Альпин») — 1.24,730

5. Фредерик Вести («Мерседес») — 1.25,159

6. Патрисио О'Уорд («Макларен») — 1.25,201

7. Антонио Фуоко («Феррари») — 1.25,238

8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1.25,306

9. Люк Браунинг («Уильямс») — 1.25,409

10. Пауль Арон («Альпин») — 1.25,561

11. Юки Цунода («Ред Булл») – 1.25,568

12. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1.25,605

13. Фелипе Другович («Астон Мартин») — 1.25,819

14. Лиам Лоусон («РБ») — 1.26,066

15. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») – 1.26,066

16. Аюму Иваса («РБ») — 1.26,251

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1.26,351

18. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.26,981

9. Рё Хиракава («Хаас») — 1.27,526

10. Эстебан Окон («Хаас») — 1.27,903.

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