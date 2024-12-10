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Сайнс показал лучший результат на утренних тестах в Абу-Даби, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й

Сайнс показал лучший результат на утренних тестах в Абу-Даби, Леклер – 2-й, Норрис – 3-й
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Новичок «Уильямса» Карлос Сайнс стал лучшим в утренней части постсезонных тестов в Абу-Даби (ОАЭ). Второй результат показал его бывший товарищ по «Феррари» Шарль Леклер. Третьим в тестах стал Ландо Норрис, предствляющий «Макларен».

Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Утренняя сессия:

1. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:24.435
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1.24,561
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1.24,678
4. Джек Дуэн («Альпин») — 1.24,730
5. Фредерик Вести («Мерседес») — 1.25,159
6. Патрисио О'Уорд («Макларен») — 1.25,201
7. Антонио Фуоко («Феррари») — 1.25,238
8. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1.25,306
9. Люк Браунинг («Уильямс») — 1.25,409
10. Пауль Арон («Альпин») — 1.25,561
11. Юки Цунода («Ред Булл») – 1.25,568
12. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1.25,605
13. Фелипе Другович («Астон Мартин») — 1.25,819
14. Лиам Лоусон («РБ») — 1.26,066
15. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») – 1.26,066
16. Аюму Иваса («РБ») — 1.26,251
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1.26,351
18. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.26,981
9. Рё Хиракава («Хаас») — 1.27,526
10. Эстебан Окон («Хаас») — 1.27,903.

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