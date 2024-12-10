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Леклер подвёл итоги завершившегося сезона и обратился к Сайнсу

Леклер подвёл итоги завершившегося сезона и обратился к Сайнсу
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги завершившего сезона Формулы-1. Монегаск занял третье место в общем зачёте пилотов, а «Скудерия» оказалась второй в Кубке конструкторов.

«Итак, сезон-2024 завершён. Я стал третьим в общем зачёте. Мы заняли второе место в Кубке конструкторов и были так близки к достижению главной цели, так что непросто смириться с проигрышем в борьбе за титул в самой последней гонке. Но я действительно горжусь тем, чего мы достигли как команда в этом году. Превратили непростой старт сезона в настоящую борьбу за Кубок конструкторов до последнего круга заключительной гонки.

Карлос, спасибо за то, что ты был фантастическим товарищем по команде и всегда подталкивал меня к прогрессу. Для меня было честью сражаться бок о бок с тобой за «Феррари». И, наконец, спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего года в хорошие и плохие моменты. Уверен, что наше время ещё придет. Мы приложим все усилия, чтобы подготовиться к следующему сезону наилучшим образом, и попробуем ещё раз», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

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