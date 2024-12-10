«Выяснилось, что Макс делает не всё идеально». Норрис назвал поворотный момент сезона-2024

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о сражениях с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, вспомнив Гран-при Мексики. Норрис в Мексике показал второй результат, а Ферстаппен был шестым. Макс тогда получил штраф «+10 секунд» — дважды — за жёсткую борьбу с Ландо на рестарте после ухода с трассы машины безопасности.

«Соревноваться с Максом любому всегда непросто. Думаю, Гран-при Мексики стал своего рода поворотным моментом. Тогда выяснилось, что не всё, что он делает, идеально», — приводит слова Норриса пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

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