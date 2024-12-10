Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Жером д'Амброзио приступил к работе заместителем Вассёра в «Феррари»

Фото: Жером д'Амброзио приступил к работе заместителем Вассёра в «Феррари»
Комментарии

Появилось фото Жерома Д'Амброзио во время его работы в качестве заместителя руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра. Снимком на своей странице в социальных сетях поделился журналист Льюис Ларкам. В настоящий момент команда принимает участие в постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Льюиса Ларкама

Официально к работе в «Феррари» Д'Амброзио приступил 1 октября нынешнего года.

Напомним, лучший результат в утренней части постсезонных тестов показал бывший пилот «Феррари» Карлос Сайнс, который сейчас выступает за «Уильямс». Шарль Леклер («Феррари») был вторым, а топ-3 замкнул Ландо Норрис («Макларен»).

Материалы по теме
Сайнс показал лучший результат на утренних тестах в Абу-Даби, Леклер — 2-й, Норрис — 3-й

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android