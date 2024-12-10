Фото: Жером д'Амброзио приступил к работе заместителем Вассёра в «Феррари»

Появилось фото Жерома Д'Амброзио во время его работы в качестве заместителя руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра. Снимком на своей странице в социальных сетях поделился журналист Льюис Ларкам. В настоящий момент команда принимает участие в постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Из личного архива Льюиса Ларкама

Официально к работе в «Феррари» Д'Амброзио приступил 1 октября нынешнего года.

Напомним, лучший результат в утренней части постсезонных тестов показал бывший пилот «Феррари» Карлос Сайнс, который сейчас выступает за «Уильямс». Шарль Леклер («Феррари») был вторым, а топ-3 замкнул Ландо Норрис («Макларен»).

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