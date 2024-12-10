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Новый Mustang проехал «Нордшляйфе» быстрее, чем за семь минут. Это рекорд для машин из США

Новый Mustang проехал «Нордшляйфе» быстрее, чем за семь минут. Это рекорд для машин из США
Команда Ford на «Нордшляйфе»
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Компания Ford объявила, что спорткар Mustang GTD проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 6:57.685, установив новый рекорд трассы среди американских автомобилей.

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»

Фото: Ford

Кроме того, в Ford подчёркивают, что этот Mustang стал лишь шестым серийным спорткаром, который показал время менее семи минут. До этого рекорд для «Нордшляйфе» у автомобилей Ford составлял 7:58.29 и был установлен на машине Ford Mustang Mach 1.

Дирк Мюллер

Дирк Мюллер

Фото: Ford

Автомобиль пилотировал Дирк Мюллер, победитель «24 часов Ле-Мана» и «24 часов Дайтоны», который в сезоне-2024 выступал в IMSA SportsCar Championship на Ford Mustang GT3.

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»

Фото: Ford

Ford Mustang GTD был представлен в июне 2024 года. У машины кузов из углеродного волокна, плоское днище с аэродинамическими элементами, а также заднее антикрыло с регулируемым углом атаки. В движение Mustang GTD приводится 5,2-литровым V8 Predator мощностью 815 лошадиных сил.

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе»

Фото: Ford

Напомним, абсолютный рекорд «Нордшляйфе» среди дорожных автомобилей принадлежит гиперкару Mercedes-AMG One, на котором Маро Энгель в сентябре 2024 года проехал круг за 6:29.090.

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