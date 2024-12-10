Новый Mustang проехал «Нордшляйфе» быстрее, чем за семь минут. Это рекорд для машин из США

Компания Ford объявила, что спорткар Mustang GTD проехал круг по «Северной петле» «Нюрбургринга» за 6:57.685, установив новый рекорд трассы среди американских автомобилей.

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе» Фото: Ford

Кроме того, в Ford подчёркивают, что этот Mustang стал лишь шестым серийным спорткаром, который показал время менее семи минут. До этого рекорд для «Нордшляйфе» у автомобилей Ford составлял 7:58.29 и был установлен на машине Ford Mustang Mach 1.

Дирк Мюллер Фото: Ford

Автомобиль пилотировал Дирк Мюллер, победитель «24 часов Ле-Мана» и «24 часов Дайтоны», который в сезоне-2024 выступал в IMSA SportsCar Championship на Ford Mustang GT3.

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе» Фото: Ford

Ford Mustang GTD был представлен в июне 2024 года. У машины кузов из углеродного волокна, плоское днище с аэродинамическими элементами, а также заднее антикрыло с регулируемым углом атаки. В движение Mustang GTD приводится 5,2-литровым V8 Predator мощностью 815 лошадиных сил.

Ford Mustang GTD на «Нордшляйфе» Фото: Ford

Напомним, абсолютный рекорд «Нордшляйфе» среди дорожных автомобилей принадлежит гиперкару Mercedes-AMG One, на котором Маро Энгель в сентябре 2024 года проехал круг за 6:29.090.