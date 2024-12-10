Шарль Леклер показал лучшее время дня на тестах в Абу-Даби, Сайнс — 2-й, Расселл — 3-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время дня на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби. (ОАЭ). Второй результат показал его бывший товарищ по «Феррари» Карлос Сайнс, который уже представляет команду «Уильямс». Третий результат показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Наибольшее число кругов проехал пилот «РБ» Лиам Лоусон — 159.

Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Итоги дня:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:23.510 (134)

2. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:23.635 (146)

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23.789 (134)

4. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:23.859 (113)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.873 (62)

6. Аюму Иваса («РБ») — 1:24.100 (110)

7. Патрисио О'Уорд («Макларен») — 1:24.222 (116)

8. Джек Дуэн («Альпин») — 1:24.268 (137)

9. Пауль Арон («Альпин») — 1:24.275 (121)

10. Эстебан Окон («Хаас») — 1:24.305 (119)

11. Люк Браунинг («Уильямс») — 1:24.375 (105)

12. Рё Хиракава («Хаас») — 1:24.435 (133)

13. Лиам Лоусон («РБ») — 1:24.440 (159)

14. Артур Леклер («Феррари») — 1:24.576 (68)

15. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:24.632 (125)

16. Ландо Норрис («Макларен») — 1:24.678 (84)

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 1:24.689 (127)

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:24.738 (130)

19. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:24.838 (72)

20. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») — 1:24.997 (109)

21. Фелипе Другович («Астон Мартин») — 1:25.010 (146)

22. Фредерик Вести («Мерседес») — 1:25.159 (55)

23. Антонио Фуоко («Феррари») — 1:25.238 (73)