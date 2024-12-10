Шарль Леклер показал лучшее время дня на тестах в Абу-Даби, Сайнс — 2-й, Расселл — 3-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время дня на постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби. (ОАЭ). Второй результат показал его бывший товарищ по «Феррари» Карлос Сайнс, который уже представляет команду «Уильямс». Третий результат показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Наибольшее число кругов проехал пилот «РБ» Лиам Лоусон — 159.
Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби. Итоги дня:
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:23.510 (134)
2. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:23.635 (146)
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23.789 (134)
4. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:23.859 (113)
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.873 (62)
6. Аюму Иваса («РБ») — 1:24.100 (110)
7. Патрисио О'Уорд («Макларен») — 1:24.222 (116)
8. Джек Дуэн («Альпин») — 1:24.268 (137)
9. Пауль Арон («Альпин») — 1:24.275 (121)
10. Эстебан Окон («Хаас») — 1:24.305 (119)
11. Люк Браунинг («Уильямс») — 1:24.375 (105)
12. Рё Хиракава («Хаас») — 1:24.435 (133)
13. Лиам Лоусон («РБ») — 1:24.440 (159)
14. Артур Леклер («Феррари») — 1:24.576 (68)
15. Исак Хаджар («Ред Булл») — 1:24.632 (125)
16. Ландо Норрис («Макларен») — 1:24.678 (84)
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 1:24.689 (127)
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:24.738 (130)
19. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:24.838 (72)
20. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») — 1:24.997 (109)
21. Фелипе Другович («Астон Мартин») — 1:25.010 (146)
22. Фредерик Вести («Мерседес») — 1:25.159 (55)
23. Антонио Фуоко («Феррари») — 1:25.238 (73)