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«Феррари» будет поставлять моторы «Кадиллаку»

«Феррари» будет поставлять моторы «Кадиллаку»
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Итальянская компания «Феррари» официально объявила о заключении соглашения с будущей командой Формулы-1 «Кадиллак» о поставке им своих силовых установок.

Сообщается, что «Феррари» заключила многолетнее соглашение, вступающее в силу с 2026 года, с Andretti Formula Racing LLC о поставках силовых агрегатов и коробок передач гоночной команде «Кадиллак», которая принадлежит концерну General Motors. При этом отмечается, что для совершения сделки Andretti Formula Racing LLC должна получить письменное подтверждение от Международной автомобильной федерации (ФИА) и Формулы-1 о том, что её заявка на участие в чемпионате 2026 года принята и одобрена.

Отметим, ранее были сообщения, что «Кадиллак» и «Андретти» выбирали поставщика моторов между «Феррари» и «Хондой».

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