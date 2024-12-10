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Топ-команда Формулы-2 подписала сына экс-гонщика Формулы-1

Топ-команда Формулы-2 подписала сына экс-гонщика Формулы-1
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Одна из самых успешных команд Формулы-2 «Према» подписала на следующий год контракт с Себастьяном Монтойей, сыном бывшего гонщика Формулы-1 Хауна Пабло Монтойи. Его напарником по команде будет Габриэле Мини.

«Я очень рад присоединиться к команде «Према» в Формуле-2 на 2025 год. Это одна из лучших команд в молодёжных сериях, и я рад объединить наши усилия и с нетерпением жду начала работы», — приводит слова Монтойи пресс-служба «Премы».

В сезоне-2024 Монтойя выступал в Формуле-3, заняв 17-е место в личном зачёте.

Напомним, в сезоне-2024 в составе «Премы» выступали протеже «Феррари» и «Мерседеса» Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли, которые в следующем году будут выступать в Формуле-1 за «Хаас» и «Мерседес» соответственно.

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