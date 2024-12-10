Хорнер объяснил, почему оскорбления стюардов Ферстаппеном и Феттелем — разные вещи

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался в защиту своего нынешнего гонщика Макса Ферстаппена, назвавшего стюардов Гран-при Абу-Даби тупыми идиотами. Кроме того, он объяснил, почему этот случай нельзя сравнивать с руганью на тот момент гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля в адрес ныне покойного гоночного директора Чарли Уайтинга на Гран-при Мексики — 2016, за что Хорнер тогда раскритиковал Себа.

«Я уверен, что в любом виде спорта игроки или спортсмены всегда будут испытывать разочарование в пылу момента, когда им сообщают о таком штрафе. В других видах спорта… если бы у футболистов был всегда включён микрофон, мы бы тоже услышали несколько отборных слов.

Случай с Себом? Ну, послушайте, я имею в виду: это зависит от обстоятельств. Иногда я действительно чувствую, что это очень несправедливо. Мы слышим, как все гонщики ворчат и ругаются, мы слышим, как время от времени ворчат и ругаются руководители команд, и иногда это немного несправедливо.

Одним из преимуществ этого вида спорта является доступ, вы никогда не найдёте камеру или микрофон в футбольной или регбийной раздевалке. А у гонщиков микрофоны у рта ещё до того, как они садятся в машины. Это уникально, и иногда не каждое сообщение обязательно должно транслироваться», — приводит слова Хорнера Planet F1.