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Бриаторе рассказал об обещании боссу «Рено» сделать «Альпин» побеждающей командой

Бриаторе рассказал об обещании боссу «Рено» сделать «Альпин» побеждающей командой
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о своём обещании руководителю концерна «Рено» Луке де Мео, что команда из Энстоуна добьётся успеха в Формуле-1 в течение трёх лет.

«Шестое место в Кубке конструкторов – это наш общий результат, и я хочу поздравить всех, потому что это командный дух, это то, чего я хочу. Я обещал Луке де Мео создать команду-победительницу за три года или около того.

Пьер [Гасли] проделал невероятную работу. И Джек [Дуэн] тоже был в порядке, для первой гонки всё было в порядке. Нам нужно быть вместе, оставаться сильными, пополнить команду еще несколькими опытными людьми. Но мне нравится наша команда. Она полностью меняется. Пит-стопы, теперь мы конкурентоспособны. Теперь у нас есть гоночная команда. Это то, чего я хочу. Мы делаем машину, но теперь мы делаем быструю машину. И Пьер — я открыл для себя супер-гонщика», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».

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