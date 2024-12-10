Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон совершил прощальный визит в штаб-квартиру титульного спонсора «Мерседеса» — малайзийской нефтедобывающей компании «Петронас». Эта компания была партнёром «Мерседеса» во всех 246 гонках Льюиса, в которых он одержал 84 победы, завоевал 78 поулов и выиграл шесть чемпионских титулов.

Льюис Хэмилтон посетил в Куала-Лумпуре знаменитые башни-близнецы компании, где попрощался с более чем 1 тыс. сотрудников «Петронас». Кульминацией визита Льюиса стала его встреча с 3 тыс. малайзийских болельщиков в выставочном зале «Петронас».

«Очень горжусь тем, что являлся частью партнёрства между нашей командой и «Петронас», которое оказалось настолько успешным, одним из величайших в истории спорта. Мы достигли гораздо большего, чем считали возможным. Я никогда не забуду эти 12 лет, и, несмотря на взлёты и падения, всегда чувствовалось, что мы — одна семья.

Приезд сюда в последний раз в качестве пилота «Мерседеса» вызвал массу эмоций. Конечно, с одной стороны, это печально, но в то же время прекрасно — иметь возможность отпраздновать всё, что мы сделали вместе с нашими коллегами из «Петронас». Всегда приятно приезжать сюда и чувствовать поддержку. Я буду скучать по всем вам», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Со следующего года Льюис Хэмилтон будет выступать за итальянскую команду «Феррари».