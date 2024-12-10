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Вассёр отметил способность «Феррари» выходить из плохого положения

Вассёр отметил способность «Феррари» выходить из плохого положения
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр назвал позитивным моментом то, как «Скудерия» смогла выйти из «дерьмового положения» в начале сезона-2024, и это вселяет надежду на её кампанию в следующем году.

«Думаю, самым позитивным аспектом сезона стал тот факт, что мы улучшили свои показатели и смогли отреагировать в трудные моменты.

Иметь хорошую командную динамику и добиваться отличных результатов — это одно, но реагировать, когда ты в дерьме, как в Испании и Австрии, очень важно для будущего команды. Именно такую реакцию мы выстраиваем на будущее, это доверие, которое мы можем испытывать друг к другу, и думаю, что это был самый важный наш шаг в сезоне.

Я продолжу подталкивать команду, чтобы наши люди знали: они все вносят вклад в производительность. И в каждой отдельной области мы должны делать работу лучше, чем в 2024 году», — приводит слова Вассёра Motorsport.

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