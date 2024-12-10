Цунода – о болиде «Ред Булл»: по ощущениям, это совсем другая машина

Японский гонщик «РБ» Юки Цунода описал машину «Ред Булл» RB20 как совершенно отличающуюся от того, к чему он привык. Так он прокомментировал свои первые полноценные тесты в составе «Ред Булл» на трассе Яс-Марина в Абу-Даби.

«Можно было физически почувствовать, почему RB20 боролся за чемпионство в этом году. По ощущениям, это совсем другая машина.

Сегодня у нас был очень активный день, и я очень доволен. Мне ещё многому предстоит научиться, но команда проделала большую работу, подготовив такой замечательный заезд. В боксах царила очень приятная атмосфера.

Я чувствую, что болид подходит моему стилю вождения, и мне не пришлось прилагать особых усилий, чтобы к нему адаптироваться. Даже на длинных сериях мне удалось проехать стабильно, и я смог почувствовать лимиты машины, которые невозможно проверить, если у вас нет уверенности в машине.

Сейчас я счастлив больше, чем когда-либо, и самым важным достижением сегодняшнего дня был сбор необходимой информации команде после каждого заезда», — приводит слова Цуноды Motorsport.