Опубликованы финансовые взносы команд на сезон Формулы-1 2025 года, которые они должны выплатить Международной автомобильной федерации (ФИА).

Как сообщает Planet F1, в 2025 году базовый взнос для всех 10 команд составит $ 680 203. Обладатель Кубка конструкторов «Макларен» дополнительно заплатит по $ 8161 за каждое очко, набранное в командном зачёте. Остальные девять команд заплатят по $ 6799 за каждое очко.

Это означает, что вступительный взнос «Макларена» в следующем сезоне составит $ 6 115 429, что почти на $ 1 млн больше, чем взнос «Феррари». Что касается «Ред Булл», их вступительный взнос составит $ 4 684 814, тогда как на этот год он составлял $ 7 445 817. Однако их призовые также снизились, сократившись до $ 122 млн.

Вступительные взносы в Формуле-1 на 2025 год:

«Макларен» — $ 6 115 429

«Феррари» — $ 5 113 151

«Ред Булл» — $ 4 684 814

«Мерседес» — $ 3 862 135

«Астон Мартин» — $ 1 319 309

«Альпин» — $ 1 122 138

«Хаас» — $ 1 074 545

«РБ» — $ 992 957

«Уильямс» — $ 795 786

«Кик-Заубер» — $ 707 399