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Эстонец Арон прокомментировал дебют за рулём болида Формулы-1

Эстонец Арон прокомментировал дебют за рулём болида Формулы-1
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20-летний эстонский гонщик, резервный пилот «Альпин» на 2025 год Пауль Арон прокомментировал своё участие в постсезонных тестах Формулы-1 в Абу-Даби.

«Я провёл очень хороший день в Абу-Даби, впервые управляя болидом Формулы-1. Спасибо команде за предоставленную возможность. Как и каждый гонщик, впервые садящийся за руль болида Формулы-1, я теперь понимаю, насколько быстры эти машины, и сегодня за рулём A524 было очень весело.

С точки зрения физической подготовки нужно было ко многому привыкнуть, но в конце концов с этим всё было в порядке. Несмотря на 121 круг на трассе, я хотел сделать больше. Нам удалось выполнить весь наш план. Инженеры были довольны, темп был хорош, так что, думаю, в целом день прошёл успешно. Мне предстоит многому научиться, и я уже с нетерпением жду 2025 год в качестве запасного пилота и продолжения своего развития», — приводит слова Арона пресс-служба «Альпин».

На сегодняшних тестах Пауль Арон показал девятый результат дня, при этом он проехал 121 круг на трассе «Яс Марина».

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