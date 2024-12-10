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ФИА не намерена наказывать Ферстаппена за высказывание о «тупых идиотах»

ФИА не намерена наказывать Ферстаппена за высказывание о «тупых идиотах»
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Международная автомобильная федерация (ФИА) не намерена расследовать высказывания по радио Макса Ферстаппена, в которых он назвал стюардов Гран-при Абу-Даби «тупыми идиотами» за то, что они вынесли ему штраф за столкновение с Оскаром Пиастри. Об этом со ссылкой на представителя ФИА сообщает Motorsport.

«Представитель ФИА подтвердил, что Федерация считает вопрос закрытым и что Ферстаппену не грозят никакие дальнейшие санкции», — говорится в сообщении Motorsport.

Ранее в этом году Ферстаппен уже был приговорён ФИА к общественным работам за ругань на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура. В воскресенье вечером ФИА подтвердила, что когда Ферстаппен отправится на церемонию награждения ФИА, которая состоится в Руанде, он проведёт там работу с молодыми гонщиками в рамках программы развития, организованной Автомобильным клубом Руанды (RAC).

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