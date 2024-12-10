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В «Кадиллаке» объяснили, почему выбрали моторы «Феррари»

В «Кадиллаке» объяснили, почему выбрали моторы «Феррари»
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Руководитель команды «Кадиллак» Грэм Лоудон объяснил, что они выбрали «Феррари» в качестве поставщика силовых агрегатов из-за доверия к итальянскому производителю.

«Мы очень рады сотрудничать с «Феррари» в качестве поставщика силовых агрегатов и коробок передач для нашей команды, объединив два замечательных наследия. Выбор правильного партнёра по силовым агрегатам имеет решающее значение, и мы верим в страсть «Феррари», её совершенство и исключительные возможности её сотрудников», — приводит слова Лоудона RacingNews365.

После сделки с «Кадиллаком», у «Феррари» теперь есть две клиентские команды на 2026 год, когда Формула-1 перейдёт на новый технический регламент. Ещё одним партнёром команды из Маранелло является «Хаас».

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