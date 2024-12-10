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Раскрыто расписание Льюиса Хэмилтона на прощальный тур с «Мерседесом»

Раскрыто расписание Льюиса Хэмилтона на прощальный тур с «Мерседесом»
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Издание Motorsport опубликовало расписание прощального тура Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом». Он проведёт эту неделю, прощаясь со спонсорами «Мерседеса» и членами команды перед своим переходом в «Феррари» в следующем сезоне.

Прямо с Абу-Даби Хэмилтон вылетел в Куала-Лумпур (Малайзия), чтобы провести встречу с титульным спонсором «Мерседеса» — компанией «Петронас». Затем он вылетит из Куала-Лумпура в Штутгарт, где в среду встретится с руководством «Мерседеса».

В пятницу он поприветствует персонал на заводе по производству двигателей в Бриксворте, а затем отправится на британскую фабрику команды в Бракли и завершит свой прощальный тур в субботу на рождественской вечеринке команды.

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