В «Макларене» анонсировали амбициозные конструкторские идеи на 2025 год

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что команда пойдёт на риск при разработке болида 2025 года, поскольку нацелена на завоевание обоих титулов.

«Сейчас у нас другое мышление с точки зрения уверенности команды и того уровня смелости, который команда готова проявить при разработке машины следующего года.

Команда не думает: «Давайте просто немного подправим здесь и там». Наша машина довольно хороша. Но у нас задумано кое-что для машины следующего года, что похоже на «смелый риск».

Я считаю так: ты станешь лидером, только если попытаешься победить всех, в отличие от мышления, которое было в начале этого года, — «Давайте будем такими же хорошими, как они». Теперь наше мышление изменилось: «Давайте победим всех».

Мы должны превзойти соперников в развитии, превзойти их в стратегии — в противовес мышлению «просто не делаем ошибок». Этого недостаточно для конкурентоспособности.

В коммерческом плане мы сейчас суперсильны, и у нас есть два великолепных гонщика. Это — огромная сила. Но, чёрт возьми, конкуренция сильна. Тут и «Мерседес», и «Феррари», и «Ред Булл». Как только вы чувствуете, что они начинают немного сдавать, они разбивают вас в пух и прах. Так что я думаю, в следующем году у нас будет четыре команды, и любая из них может выиграть оба чемпионата.

В этом году было так: «Давайте войдём в тройку лучших и посмотрим, сможем ли обеспечить Ландо его первую победу». Мы отошли от этого. Теперь у нас есть два гонщика, которые могут бороться за чемпионат, и давайте бороться за оба», — приводит слова Брауна Motorsport.