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Расселл заявил, что «Мерседесу» необходимы перемены после трёх сложных лет

Расселл заявил, что «Мерседесу» необходимы перемены после трёх сложных лет
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказал уверенность, что его команде необходимы перемены после трёх сложных лет.

«Это были трудные три года, и я думаю, что нам действительно необходимы какие-то перемены. Эти перемены придадут всем сил и мотивации», — приводит слова Расселла GP Blog.

По итогам сезона-2024 «Мерседес» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, третье место — у «Ред Булл», второе — у «Феррари», а победил в командном зачёте «Макларен».

По окончании сезона многолетний лидер команды из Бракли, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон покидает «Мерседес» и переходит в «Феррари». На его место приходит 18-летний итальянец Андреа Кими Антонелли.

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