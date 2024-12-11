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Вассёр ответил на слова экс-главы «Феррари», заявившего, что он бы не взял Хэмилтона

Вассёр ответил на слова экс-главы «Феррари», заявившего, что он бы не взял Хэмилтона
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал слова бывшего руководителя команды Маттиа Бинотто, заявившего, что он бы не взял в итальянскую команду семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«А я не уверен, что Хэмилтон перешёл бы в «Заубер» (смеётся). Рад, что у людей есть время комментировать наш выбор, я же сосредоточен на работе. Когда я был в «Заубере», то не говорил о «Феррари», — приводит слова Вассёра La Stampa.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его заменит итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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