Брандл: Сайнса не будет в «Ред Булл» или «Мерседесе» в 2025 году, и это абсурд

Известный британский обозреватель Мартин Брандл высказался о переходе испанца Карлоса Сайнса-младшего в «Уильямс».

«Сайнс впечатляюще стал вторым [в Абу-Даби], и сейчас он вынужден покинуть команду из-за Льюиса Хэмилтона.

У Сайнса идеальный настрой и отношение для перехода в середняк «Уильямс», но то факт, что в следующем сезоне его не будет в «Ред Булл» или Мерседесе» — это абсурд», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Напомним, Сайнс стал пятым по итогам нынешнего сезона. Испанец восемь раз оказывался на подиуме, дважды при этом одержав победу, на этапах в Австралии и Мексике.

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