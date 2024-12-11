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Нико Росберг прокомментировал уход Хэмилтона из «Мерседеса»

Нико Росберг прокомментировал уход Хэмилтона из «Мерседеса»
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Чемпион мира немец Нико Росберг высказался об уходе из «Мерседеса» семикратного обладателя титула британца Льюиса Хэмилтона.

«Даже для меня это волнительно, потому что я видел всё это так близко, это величайшее сотрудничество в истории Формулы-1. Безумно, что оно подходит к концу, Льюис пробыл в семье «Мерседес» почти 30 лет. Мы начали гоняться, когда нам было по 12 лет, я был там с самого начала, у меня даже мурашки, когда я говорю об этом», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон покинул «Мерседес» по окончании сезона-2024. Напарником британца в «Феррари» станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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