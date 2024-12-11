Двое мужчин, шантажировавших семью Михаэля Шумахера на € 15 млн, признали вину

Двое из трёх обвиняемых в шантаже семьи семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера, признали вину, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Напомним, Йылмаз Т. и его сын Даниэль потребовали у семьи Шумахеров € 15 млн в обмен на два жёстких диска, на которых содержалось более 1500 файлов о Михаэле, включая больничную документацию, фото и видео. Злоумышленники угрожали выложить информацию о здоровье гонщика в интернет.

Также перед судом предстанет ещё один обвиняемый, Маркус Ф., ранее работавший в службе безопасности в семье Шумахеров.

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