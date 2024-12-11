«Несправедливо и неумно». Мартин Брандл — о ругани Ферстаппена на стюардов в Абу-Даби

Известный британский обозреватель Мартин Брандл прокомментировал столкновение Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на старте гонки Гран-при Абу-Даби.

Напомним, Ферстаппен получил 10-секунднный штраф, после чего назвал стюардов «тупыми идиотами».

«Ферстаппен утверждал, что ехал бок о бок [с Пиастри], но это не так. Возможно, Пиастри мог оставить больше места, но я сомневаюсь, что он бы заметил позднюю атаку. Айртон Сенна говорил, что вы не гонщик, если не пользуетесь зазором, но Максу и вправду не нужно было рисковать.

Получив 10-секунднный штраф, рассерженный Макс назвал стюардов «тупыми идиотами», что было несправедливо и неумно с его стороны, хотя, успокоившись, он извинился после гонки перед Оскаром и «Маклареном», — приводит слова Брандла Sky Sports.