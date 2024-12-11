Фернандо Алонсо ответил, надеется ли стать трёхкратным чемпионом Формулы-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо не исключает, что успеет завоевать третий титул до конца карьеры.

«Я по-прежнему мечтаю. Почему нет? Я понимаю, что 2026 год, вероятно, мой единственный шанс, поскольку в 2025-м будет очень тяжело. Но я не бросил мечтать. Формула-1, она для мечтателей, потому здесь может произойти всё, что угодно. Увидим», — приводит слова Алонсо BBC.

Нынешний сезон Алонсо завершил на девятом месте. Его парник канадец Лэнс Стролл – только 13-й.

Ранее Алонсо заявил, что последние шесть гонок провёл с травмированным плечом.

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