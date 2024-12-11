Алонсо назвал лучшего новичка Ф-1 в 2025 году — это не Антонелли и не Берман

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо назвал, по его мнению, лучшего новичка в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Бортолето – лучший. Он стал чемпионом Формулы-3 в дебютном сезоне. И стал чемпионом Формулы-2 в дебютном сезоне.

Знаю, сейчас много говорят о молодёжи, в следующем году будет много новичков, все очень талантливы, но Габриэл – лучший. Он показал это на трассе. Очевидно, в следующем году у него не будет такой же машины, как у некоторых новичков, но, надеюсь, люди не забудут, что он лучше них», — приводит слова Алонсо Motorsport.

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