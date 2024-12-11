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ФИА отказалась списать часть расходов «Уильямса» за 16 аварий — AMuS

ФИА отказалась списать часть расходов «Уильямса» за 16 аварий — AMuS
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Международная автомобильная федерация (ФИА) отказала команде Формулы-1 «Уильямс» в списании части расходов на аварии в нынешнем сезоне, сообщает издание Auto Motor und Sport.

«Уильямс» попросил вывести из бюджета часть расходов на восстановление машин, но получил отказ. Общий ущерб 16 аварий оценивается приблизительно в $ 14,6 млн. Примечательно, что крупная часть этой суммы, $ 4 млн, приходится на квалификационный день Гран-при Бразилии.

«Ни одна команда не сможет легко оправиться от такого числа аварий. И будет трудно сэкономить такие деньги до конца декабря», — приводит AMuS слова главы «Уильямса» Джеймса Ваулза.

Отметим, что у команды есть право взять деньги из бюджета следующего года, однако, согласно регламенту, в таком случае из лимита следующего сезона сумма будет вычтена в двойном размере, так что для команды может оказаться выгоднее нарушить лимит и заплатить денежный штраф.

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