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В «Кик-Заубере» отреагировали на четвёртое место Хюлькенберга в постсезонных тестах

В команде «Кик-Заубер» высоко оценили выступление немца Нико Хюлькенберга, готовящегося дебютировать за команду в 2025 году, в постсезонных тестах, состоявшихся во вторник, 10 декабря, в Абу-Даби.

«Нам нужен рост не только в машине, но и в пилотах», — приводит слова анонима издание Auto Motor und Sport.

Формула-1. Постсезонные тесты в Абу-Даби:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:23.510 (134 круга)

2. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:23.635 (146)

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23.789 (134)

4. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:23.859 (113)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:23.873 (62)

6. Аюму Иваса («РБ») — 1:24.100 (110)

7. Патрисио О'Уорд («Макларен») — 1:24.222 (116)

8. Джек Дуэн («Альпин») — 1:24.268 (137)

9. Пауль Арон («Альпин») — 1:24.275 (121)

10. Эстебан Окон («Хаас») — 1:24.305 (119)ъ