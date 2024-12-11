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Расселл ответил, должен ли был Вольф просить о честной борьбе с Хэмилтоном в Абу-Даби

Расселл ответил, должен ли был Вольф просить о честной борьбе с Хэмилтоном в Абу-Даби
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал слова руководителя команды Тото Вольфа во время гонки Гран-при Абу-Даби.

Напомним, на финише заезда Вольф обратился к Расселлу по радио, попросив его не «грязнить» в борьбе с напарником и соотечественником Льюисом Хэмилтоном.

«Нужно ли было Тото вмешиваться? Нет, конечно. Тото не надо было этого говорить. Он знает, что мы с Льюисом очень уважаем друг друга. Мы всегда гоняемся жёстко, но справедливо», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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