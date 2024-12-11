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Фернандо Алонсо назвал сезон Формулы-1, который может стать для него последним

Фернандо Алонсо назвал сезон Формулы-1, который может стать для него последним
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43-летний гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что сезон Формулы-1 2026 года с большой долей вероятности может стать для него последним.

«Ожидания будут высоки — новая машина, изменения в регламенте. К тому же болид будет делаться под руководством Эдриана Ньюи. Вероятно, или, по крайней мере, на старте будет выглядеть так, что это будет мой последний сезон в Формуле-1. Ведь мой контракт заканчивается в конце 2026 года. Это станет моментом истины. У меня большие ожидания», — приводит слова Алонсо издание BBC.

Ранее Алонсо заявил, что не исключает шанса завоевать третий титул до конца карьеры.

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