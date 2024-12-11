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Росберг назвал фаворита на победу в следующем сезоне Ф-1. Это не Ферстаппен

Росберг назвал фаворита на победу в следующем сезоне Ф-1. Это не Ферстаппен
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что фаворитом на победу в следующем сезоне «Королевских гонок» будет пилот «Макларена» Ландо Норрис.

«Ландо — теперь он является фаворитом на победу в чемпионате в следующем году. Нет причин, по которым он не может считаться фаворитом. Разве я ошибаюсь? В конце этого года у «Макларена» была сильнейшая машина. А Ландо был ненамного сильнее Оскара Пиастри в команде. Так что он должен быть фаворитом. Норрис провёл удачный год и в некоторых аспектах выглядел лучшим гонщиком во всей Формуле-1», — сказал Росберг в подкасте Sky Sports F1.

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