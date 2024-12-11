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43-летний Фернандо Алонсо ответил, может ли остаться в Формуле-1 после 2026 года

43-летний Фернандо Алонсо ответил, может ли остаться в Формуле-1 после 2026 года
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43-летний испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не исключил, что может остаться в Формуле-1 и после 2026 года. Ранее гонщик заявлял, что с высокой долей вероятности сезон-2026 может стать для него последним.

«Если 2026 год пройдёт гладко, мы здорово проведём время и появится возможность участвовать в гонках ещё один год, то я буду готов. Я не стану закрывать двери заранее. И всё же буду относиться к каждой гонке так, будто для меня она последняя. Намерен наслаждаться каждой секундой», — приводит слова Алонсо BBC.

В завершившемся сезоне Формулы-1 Фернандо занял девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 70 очков.

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