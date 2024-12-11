Исторический рекорд Пьера Гасли в сезоне 2024 года поставлен под сомнения

Гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли в сезоне Формулы-1 2024 года установил уникальный рекорд, который не удавался даже легендарному Махаэлю Шумахеру. Французский пилот на протяжении сезона не принёс своей команде финансовых затрат по ремонту болида. Но как сообщает портал Motorsport-magazin, его достижение поставлено под сомнение.

Во время четвёртой гонки прошедшего сезона на Гран-при Японии, Гасли пришлось уклониться от столкновения с аварией на трассе между Даниэлем Риккардо и Александром Албоном, и он ударил Эстебана Окона по правому переднему колесу, серьёзно повредив нижнюю часть кузова. Окон также получил повреждения.

«У меня было серьезное повреждение днища, что стоило мне около 30 процентов прижимной силы», — сказал Гасли после Гран-при Японии.

Также немецкие аналитики считают, что если Гасли не повредил днище во время вылета на третьей практике Гран-при Великобритании, как это было в подобных случаях у Макса Ферстаппена и Серхио Переса, которые понесли урон болида, то его можно считать рекордсменом, который ни разу не получил повреждений по своей вине.